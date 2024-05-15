Біля метро Дарниця у Києві демонтували рекламну вивіску розміром із 5-поверховий будинок

Висота конструкції становила 15 метрів.

Джерело фото: Валентин Мондриївський / Facebook

З «Дитячого світу» біля метро Дарниця у Києві демонтували велику рекламну конструкцію висотою 15 метрів.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, конструкція була як 5 поверхів житлового будинку. Окрім цього, процес упорядкування реклами на локації ще триває.

Джерело фото: Валентин Мондриївський / Facebook

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.