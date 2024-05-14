Росіяни вдарили по багатоповерхівці у центрі Харкова: багато постраждалих, фото

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок.

Джерело фото: Ігор Клименко

У вівторок, 14 травня, російські окупанти завдали удару по центру Харкова. Про це повідомили глава Харківської ОВА Олег Синєгубов і глава МВС Ігор Клименко.

«За оновленими даними, кількість постраждалих збільшилася до 15», - повідомив чиновник.

За його словами, серед травмованих - чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка в середньому стані, їх госпіталізували.

Клименко повідомив, що число постраждалих збільшилася до 16 осіб.

«Загалом по місту внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоквартирні будинки. Всього постраждало 16 осіб, серед них - 3 дитини», - повідомив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.