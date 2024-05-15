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«Відлякував собаку»: суд притягнув до відповідальності чоловіка, який вчинив стрільбу на Київщині

07:54, 15 травня 2024
Порушнику призначили штраф з конфіскацією пристрою для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями.
«Відлякував собаку»: суд притягнув до відповідальності чоловіка, який вчинив стрільбу на Київщині
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На Київщині суд призначив покарання чоловіку, який вчинив стрільбу в населеному пункті. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд Київської області.

Постановою  судді Бориспільського міськрайонного суду притягнуто до адміністративної відповідальності гр. П. за порушення вимог статті 174 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку).

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення  23 березня на території с. Вишеньки Бориспільського району чоловік здійснив постріл з пристрою для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями.

В судовому засіданні правопорушник свою вину не визнав та зазначив, що з метою відлякування собаки, яка перебувала на вулиці на самовигулі та вела себе агресивно, він зробив постріл в її сторону. Справу просив закрити за відсутності в його діях складу адміністративного правопорушення.

Дослідивши матеріали справи та відеозапис, наданий працівниками поліції, суд визнав винним гр. П. та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 гривень з конфіскацією пристрою для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями.

З повним текстом постанови можна ознайомитися за № 359/3099/24 в ЄДРСР.

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