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На Закарпатті гості з Чехії посварилися з нареченим і пішли порушувати кордон зі Словаччиною

07:36, 15 травня 2024
Чоловіки не мали при собі грошей, тому вони прийняли рішення йти у напрямку Словаччини пішки та поза пунктами пропуску.
На Закарпатті гості з Чехії посварилися з нареченим і пішли порушувати кордон зі Словаччиною
Джерело фото: ДПСУ
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На Закарпатті військовослужбовці затримали трьох громадян Чехії, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Як розповіли у ДПСУ, трьох невідомих виявив над ранок прикордонний наряд, який ніс службу на кордоні зі Словаччиною. Правоохоронці помітили трьох чоловіків, які прямували коліями в бік кордону. Затримані мали із собою паспортні документи громадян Чехії.

Під час опитування оперативники загону встановили, що іноземці прибули в Україну у законний спосіб на весілля знайомої та оселилися у готельному комплексі поблизу кордону. Після весільної церемонії вони мали конфлікт з чоловіком жінки, яка їх запросила, та адміністрацією готелю.

Іноземців попросили залишити заклад, тож вони вирішили повернутися додому. Оскільки жоден з них на той момент уже не мав при собі грошей, вони прийняли рішення йти у напрямку Словаччини пішки та поза пунктами пропуску, пишуть у ДПСУ.

Зазначається, що маршрут вони склали орієнтуючись за онлайн картами. Аби не заблукати, вони пішли вздовж залізничних колій. Коли чоловіки зайшли на територію пункту пропуску, їх зупинив прикордонний наряд.

«Правопорушників доставили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Після встановлення усіх обставин правопорушення їх буде притягнуто до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону (ч.2 ст.204-1 КУпАП) та порушення прикордонного режиму (ст.202 КУпАП)», - зазначили у ДПСУ.

Джерело фото: ДПСУ

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