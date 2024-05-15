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На Закарпатье гости из Чехии поссорились с женихом и пошли нарушать границу со Словакией

07:36, 15 мая 2024
У мужчин не было при себе денег, поэтому они приняли решение идти в направлении Словакии пешком и вне пунктов пропуска.
На Закарпатье гости из Чехии поссорились с женихом и пошли нарушать границу со Словакией
Источник фото: ГПСУ
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На Закарпатье военнослужащие задержали трех граждан Чехии, которые пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу. Как рассказали в ГПСУ, троих неизвестных обнаружил под утро пограничный наряд, который нес службу на границе со Словакией. Правоохранители заметили троих мужчин, которые направлялись по путям в сторону границы. Задержанные имели с собой паспортные документы граждан Чехии.

В ходе опроса оперативники отряда установили, что иностранцы прибыли в Украину законным способом на свадьбу знакомой и поселились в гостиничном комплексе вблизи границы. После свадебной церемонии они имели конфликт с мужчиной пригласившей их женщины и администрацией гостиницы.

Иностранцев попросили покинуть заведение, поэтому они решили вернуться домой. Поскольку ни один из них на тот момент уже не имел при себе денег, они приняли решение идти в направлении Словакии пешком и вне пунктов пропуска, пишут в ГПСУ.

Отмечается, что маршрут они составили, ориентируясь по онлайн-картам. Чтобы не заблудиться, они пошли вдоль железнодорожных путей. Когда мужчины вошли на территорию пункта пропуска, их остановил пограничный наряд.

«Правонарушителей доставили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. После установления всех обстоятельств правонарушения они будут привлечены к ответственности за попытку незаконного пересечения границы (ч.2 ст.204-1 КУоАП) и нарушение пограничного режима (ст.202 КУоАП)», - отметили в ГПСУ.

Источник фото: ГПСУ

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