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НАПК презентовало новое руководство по управлению коррупционными рисками для областных администраций

18:57, 14 мая 2024
В НАПК собрали практические кейсы, которые помогут корректно идентифицировать коррупционные риски.
НАПК презентовало новое руководство по управлению коррупционными рисками для областных администраций
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Национальное агентство по предотвращению коррупции во время координационного мероприятия с представителями областных военных администраций (ОВА) представило новое руководство по управлению коррупционными рисками. Об этом сообщили на официальном сайте НАПК.

«Областные военные администрации как органы ответственные за развитие регионов и общин получили от НАПК действенный инструмент, который непременно усилит их осведомленность, а значит, способность в управлении коррупционными рисками. ОГА является важным звеном коммуникации между населением и городскими властями. Руководители ответственны за формирование и обеспечение социального и экономического развития общин, поэтому наличие антикоррупционного комплаенса может сделать развитие регионов еще лучше», – отметил глава НАПК Виктор Павлущик.

Специалисты Национального агентства провели ряд учений и тренингов для рабочих групп по оценке коррупционных рисков в органах власти, в том числе ОВ, результаты которых показали недостаточный уровень их знаний в процессе управления коррупционными рисками. Подавляющее большинство ОВА применяло формальный подход к их идентификации и не исследовало должным образом важные направления деятельности, в которых содержатся коррупционные риски. Среди таких:

гуманитарная помощь;

деятельность военно-врачебных комиссий;

деятельность учебных заведений;

медицинская и социальная сфера;

восстановление объектов недвижимого имущества;

выезд из Украины в условиях военного положения.

«Команда НАПК проанализировала антикоррупционные программы и функционал ОГА. По результатам собраны практичные кейсы, которые помогут корректно идентифицировать коррупционные риски. Пособие должно стать дорожной картой по управлению коррупционными рисками в ОВА», – сказал Юрий Сверба руководитель Управления по формированию политики добродетели в публичной и частной сфере во время вступительного слова.

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