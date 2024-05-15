В киевских пригородных автобусах запустили цифровую оплату

Государственный банк ПриватБанк и Visa запустили цифровую оплату в пригородном транспорте Киевской области, первым стал маршрут «Киев-Боярка».
«ПриватБанк и Visa ввели возможность безналичной оплаты в пригородных маршрутных автобусах г. Киева и Киевской области. Маршрут "Киев – Боярка" стал первым, на котором за транспортные услуги теперь можно оплачивать электронно», – говорится в сообщении.
Технологической основой оплаты есть инновационное решение от банка на основе технологии Visa Tap to Phone. Таким образом, полноценным POS-терминалом может стать обычный смартфон.
По словам директора автотранспортного предприятия Елены Ругаль, это должно уменьшить «наличную нагрузку» на бизнес и работу водителей, а также дать пассажирам выбор способа оплаты проезда.
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