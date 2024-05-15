В киевских пригородных автобусах запустили цифровую оплату

Первым стал маршрут «Киев-Боярка».

Источник фото: СМИ

Государственный банк ПриватБанк и Visa запустили цифровую оплату в пригородном транспорте Киевской области, первым стал маршрут «Киев-Боярка».

«ПриватБанк и Visa ввели возможность безналичной оплаты в пригородных маршрутных автобусах г. Киева и Киевской области. Маршрут "Киев – Боярка" стал первым, на котором за транспортные услуги теперь можно оплачивать электронно», – говорится в сообщении.

Технологической основой оплаты есть инновационное решение от банка на основе технологии Visa Tap to Phone. Таким образом, полноценным POS-терминалом может стать обычный смартфон.

По словам директора автотранспортного предприятия Елены Ругаль, это должно уменьшить «наличную нагрузку» на бизнес и работу водителей, а также дать пассажирам выбор способа оплаты проезда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.