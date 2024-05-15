В київських приміських автобусах запустили цифрову оплату

Першим став маршрут «Київ-Боярка».

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Державний банк ПриватБанк і Visa запустили цифрову оплату в приміському транспорті Київської області, першим став маршрут «Київ-Боярка».

«ПриватБанк та Visa впровадили можливість безготівкової оплати у приміських маршрутних автобусах м. Києва та Київської області. Маршрут "Київ – Боярка" став першим, на якому за транспортні послуги тепер можна сплачувати електронно», - йдеться у повідомленні.

Технологічною основою оплати є інноваційне рішення від банку на основі технології Visa Tap to Phone. Таким чином повноцінним POS-терміналом може стати звичайний смартфон.

За словами директорки автотранспортного підприємства Олени Ругаль, це має зменшити «готівкове навантаження» на бізнес та роботу водіїв, а також дати пасажирам вибір способу оплати за проїзд.

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