На Закарпатті 10-річний хлопчик розлив на себе легкозаймисту рідину, спалюючи сміття

Одяг на дитині спалахнув, внаслідок чого хлопчик отримав термічні опіки 60-70% тіла.

Ілюстративне зображення

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті госпіталізували до реанімації 10-річний хлопчика з термічними опіками ІІІ ступеню 60-70% тіла.

Як повідомили у ДСНС України, дитина вирішила спалити сміття на городі, а для розведення багаття використати легкозаймисту рідину (ймовірно, бензин), яку частково розлила на себе. Подія сталася у селі Серне.

«У певний момент одяг спалахнув, внаслідок чого хлопчик отримав термічні опіки ІІІ ступеню 60-70% тіла. Наразі постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні», - повідомляють у ДСНС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.