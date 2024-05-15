На Закарпатье 10-летний мальчик разлил на себя легковоспламеняющуюся жидкость, сжигая мусор

Одежда на ребенке загорелась, в результате чего мальчик получил термические ожоги 60-70% тела.

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На Закарпатье госпитализировали в реанимацию 10-летнего мальчика с термическими ожогами III степени 60-70% тела.

Как сообщили в ГСЧС Украины, ребенок решил сжечь мусор на огороде, а для разведения костра использовать легковоспламеняющуюся жидкость (вероятно, бензин), которую частично разлил на себя. Происшествие произошло в селе Серне.

«В определенный момент одежда вспыхнула, в результате чего мальчик получил термические ожоги ІІІ степени 60-70% тела. В настоящее время пострадавший находится в реанимационном отделении областной детской больницы», – сообщают в ГСЧС.

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