Включается ли в состав дохода ФЛП стоимость бесплатно полученных товаров: разъяснение

ФЛП включает в состав общего налогооблагаемого дохода стоимость бесплатно полученных товаров по дате их реализации по цене, определенной на уровне не ниже обычной цены.

Налоговая служба в Херсонской области сообщает, включается ли в состав дохода ФЛП стоимость бесплатно полученных товаров.

Отмечается, что согласно пп. 14.1.13 НКУ бесплатно предоставленные товары, работы, услуги – это:

а) товары, предоставляемые согласно договорам дарения, другим договорам, по которым не предусматривается денежная или иная компенсация стоимости таких товаров или их возврат, или без заключения таких договоров;

б) работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) без выдвижения требования по компенсации их стоимости;

в) товары, переданные юридическому или физическому лицу на ответственное хранение и использованные им.

Продажа (реализация) товаров – любые сделки, совершаемые согласно договорам купли-продажи, мены, поставки и другим хозяйственным, гражданско-правовым договорам, предусматривающим передачу прав собственности на такие товары за плату или компенсацию независимо от сроков ее предоставления, а также операции по безвозмездному предоставлению товаров.

Следовательно, физическое лицо – предприниматель включает в состав общего налогооблагаемого дохода стоимость безвозмездно полученных товаров по дате их реализации по цене, определенной на уровне не ниже обычной цены.

При этом стоимость бесплатно полученных услуг включается в состав общего налогооблагаемого дохода физического лица – предпринимателя по цене не ниже обычной по дате их получения.

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