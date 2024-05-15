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Кто может быть представителем в исполнительном производстве: разъяснение

12:41, 15 мая 2024
В исполнительном производстве представители могут находиться разные лица, имеющие соответствующие полномочия и право действовать от имени другого лица.
Кто может быть представителем в исполнительном производстве: разъяснение
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Киев напомнило, кто может быть представителем в исполнительном производстве.

Исполнительное производство – это исполнение решений судов и других органов (должностных лиц), подлежащих принудительному исполнению в случае неисполнения их в добровольном порядке, регламентируемом Законом Украины «Об исполнительном производстве» и Конституцией Украины.

Сторонами исполнительного производства являются взыскатель (тот, кому предстоит выполнить решение) и должник (обязанный выполнить решение).

Каждая сторона может самостоятельно участвовать в нем или поручить это представителю.

Следовательно, в исполнительном производстве представители могут находиться разные лица, имеющие соответствующие полномочия и право действовать от имени другого лица, а ознакомиться с материалами исполнительного производства могут только стороны и представители этого производства.

Такими представителями в исполнительном производстве могут быть:

- адвокат в случае, когда должник или кредитор отдал свои полномочия адвокату, он может выступать как их представитель в исполнительном производстве.

- поверенный – это лицо, которому должник или кредитор предоставил полномочия на выполнение определенных действий в исполнительном производстве.

- представитель юридического лица, когда стороной исполнительного производства является юридическое лицо (например, компания или организация), его интересы может представлять уполномоченное лицо.

- лицо, имеющее доверенность, если физическое или юридическое лицо предоставило доверенность другому лицу во исполнение определенных действий в исполнительном производстве, это лицо может выступать как их представитель.

- Представитель государственного органа в случае, когда стороной исполнительного производства является государственный орган или учреждение, его интересы может представлять уполномоченный представитель этого органа.

Эти лица имеют право действовать от имени другого лица и представлять его интересы в исполнительном производстве в соответствии с законодательством и предоставленными полномочиями.

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