Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Президент подписал закон об единоличном рассмотрении дел в ВАКС, но будут исключения

18:11, 14 мая 2024
Подписан закон об изменении правил формирования состава суда для рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде, но должности председателей Высшего совета правосудия, Верховного Суда, КСУ, ЦИК и Счетной палаты добавили в список должностных лиц, которые могут просить о коллегиальном рассмотрении дела.
Президент подписал закон об единоличном рассмотрении дел в ВАКС, но будут исключения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшем антикоррупционном суде изменится порядок формирования состава суда для рассмотрения дел. Так, Президент 14 мая подписал принятый 24 апреля закон о внесении изменений в статью 31 Уголовного процессуального кодекса по усовершенствованию порядка осуществления уголовного производства (законопроект Кабмина 11130).

Вместе с тем, расширив возможности ВАКС рассматривать дела единолично, законодатели одновременно предусмотрели для местных судов новые случаи, когда они должны слушать дела коллегиально в составе трех судей.

Основной целью законопроекта является упрощение работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который сейчас слушает по первой инстанции дела в составе трех судей. Требование упростить процедуры для ВАКС прописано в рекомендациях международных партнеров.

Так, новый закон исключает ч. 12 ст. 31 УПК, устанавливающую особенности осуществления уголовного производства в Высшем антикоррупционном суде. В настоящее время (до изменений) оно осуществляется:

1) в суде первой инстанции – коллегиально судом в составе 3 судей, хотя бы один из которых имеет стаж работы в должности судьи не менее 5 лет, кроме случаев, когда ни один такой судья в этом суде не может участвовать в рассмотрении дела по предусмотренным законом оснований;

2) в апелляционном порядке – коллегиально судом в составе 3 судей, хотя бы один из которых имеет стаж работы в должности судьи не менее 5 лет, кроме случаев, когда ни один такой судья в этом суде не может участвовать в рассмотрении дела по предусмотренным законом основаниям.

Также часть 12 предусматривает, что уголовное производство в ВАКС в ходе досудебного расследования осуществляется следственным судьей единолично, а в случае обжалования его определений в апелляционном порядке – коллегиально судом в составе не менее трех судей.

Соответственно, все эти нормы с особенностями формирования состава суда при рассмотрении дел в ВАКС из УПК уберут. Итак, ВАКС не нужно будет во всех случаях формировать коллегии из трех судей.

Однако сформируют новые исключения из правила.

Так, новый закон к ч. 2 ст. 31 УПК добавляет, что уголовное производство в суде первой инстанции осуществляется коллегиально судом в составе трех судей по ходатайству обвиняемого по преступлениям, в совершении которых обвиняется:

  • Президент, полномочия которого прекращены
  • народный депутат Украины
  • премьер-министр
  • член Кабинета Министров (в частности, любой министр)
  • Секретарь СНБО
  • Генеральный прокурор
  • руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры
  • глава СБУ
  • директор ГБР
  • директор НАБУ
  • глава НАПК
  • глава АМКУ
  • глава Национального банка
  • председатель Счетной палаты
  • глава Фонда государственного имущества
  • глава ЦИК
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека
  • председатель и судьи Конституционного Суда Украины
  • председатель Верховного Суда
  • председатели высших специализированных судов
  • председатель Высшего совета правосудия.

Таким образом, в отношении каких-либо преступлений, совершенных указанными лицами, суд первой инстанции должен будет найти коллегию в составе 3 судей, если эти должностные лица подадут соответствующее ходатайство.

Следует заметить, что переходные положения закона предусматривают, что судебное разбирательство, начавшееся до вступления в силу данного закона и проводимое в суде первой инстанции коллегиально судом в составе трех судей, продолжается и завершается коллегиальным составом суда, определенным до вступления в силу настоящего Закона, по правилам, действовавшие до дня вступления в силу.

То есть, если судьи ВАКС уже рассматривают дело втроем, то они продолжат его рассматривать в том же составе.

Однако, если еще проводится подготовительное судебное заседание, а судебное разбирательство не назначено, то судебное разбирательство уже будет проводиться составом суда, который будет определен по новым правилам. То есть – единолично, кроме случаев подачи соответствующего ходатайства обвиняемым, который входит в вышеприведенный перечень топ-чиновников.

Верховная Рада приняла законопроект в редакции, которую предложил Комитет. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 22 апреля предложил несколько изменить редакцию законопроекта, а именно добавить в перечень лиц, имеющих право подавать ходатайство о рассмотрении в составе 3 судей по первой инстанции председателя Верховного Суда, председателя Высшего совета правосудия, председателя и судей КСУ, председателей высших специализированных судов, председателей Счетной палаты, ФГИУ и Центральной избирательной комиссии.

При этом из этого перечня исключили предлагаемых сначала Кабмином членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

«Комитетом высказаны некоторые замечания по неопределенности критериев, по которым авторами законопроекта был включен в перечень должностей лиц, в отношении которых уголовные производства будут рассматриваться судами коллегиально. Поэтому народные депутаты Украины – члены Комитета отметили, что такими критериями отнесения должностных лиц к перечню должностей, уголовное производство в суде первой инстанции в отношении которых осуществляется коллегиально судом в составе трех судей, могут служить порядок избрания (назначения) должностных лиц на должности, организационно-правовой статус органов, их полномочия и обязанности, закрепленные в Конституции Украины и Законе Украины «О предотвращении коррупции» - отмечено в Заключение Комитета.

Следует заметить, что новый закон фактически затрагивает и общие суды первой инстанции, которые будут рассматривать уголовные производства по другим категориям преступлений, совершенных топ-чиновниками. Если сейчас они рассматривают такие дела единолично (кроме преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком более 10 лет, дел в отношении нескольких обвиняемых, если хотя бы один из них заявил ходатайство о коллегиальном рассмотрении, вопрос о замене наказания по пожизненному лишению свободы), то теперь в случае подачи соответствующего ходатайства им нужно будет формировать коллегию из трех судей.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – смотрите эфир на ТВ

10 мая в 19.30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Новые обязанности и заочные штрафы для военнообязанных. В каком случае будут штрафовать за нарушение правил военного учета граждан и предприятия? Кто останется без отсрочки?

Президент подписал закон об единоличном рассмотрении дел в ВАКС, но будут исключения

Подписан закон об изменении правил формирования состава суда для рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде, но должности председателей Высшего совета правосудия, Верховного Суда, КСУ, ЦИК и Счетной палаты добавили в список должностных лиц, которые могут просить о коллегиальном рассмотрении дела.

Председатель суда сообщила, что сотрудники СБУ планировали скомпрометировать ее

Однако «агент» Службы безопасности пришел к председателю суда и рассказал о планах СБУ.

Женам мобилизованных военнослужащих не будут начислять пеню за невыполнение обязательств и проценты за кредит

Закон о мобилизации предусматривает, что женам военнослужащих штрафные санкции, пеня за неисполнение обязательств, в том числе перед банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров по приобретению имущества жилого фонда или автомобиля.

Верховный Суд решил, следует ли матери полицейского, который погиб в результате трагической ошибки, обеспечивая охрану аэропорта, выплачивать денежную помощь

«Они все время кричали «Свои», но плотный огонь по ним в это время продолжался»: суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск матери полицейского, погибшего из-за трагической ошибки, однако Верховный Суд решил иначе.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Марчук
    Валерій Марчук
    голова Чернівецького апеляційного суду