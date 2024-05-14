Президент подписал закон об единоличном рассмотрении дел в ВАКС, но будут исключения

Подписан закон об изменении правил формирования состава суда для рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде, но должности председателей Высшего совета правосудия, Верховного Суда, КСУ, ЦИК и Счетной палаты добавили в список должностных лиц, которые могут просить о коллегиальном рассмотрении дела.

В Высшем антикоррупционном суде изменится порядок формирования состава суда для рассмотрения дел. Так, Президент 14 мая подписал принятый 24 апреля закон о внесении изменений в статью 31 Уголовного процессуального кодекса по усовершенствованию порядка осуществления уголовного производства (законопроект Кабмина 11130).

Вместе с тем, расширив возможности ВАКС рассматривать дела единолично, законодатели одновременно предусмотрели для местных судов новые случаи, когда они должны слушать дела коллегиально в составе трех судей.

Основной целью законопроекта является упрощение работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который сейчас слушает по первой инстанции дела в составе трех судей. Требование упростить процедуры для ВАКС прописано в рекомендациях международных партнеров.

Так, новый закон исключает ч. 12 ст. 31 УПК, устанавливающую особенности осуществления уголовного производства в Высшем антикоррупционном суде. В настоящее время (до изменений) оно осуществляется:

1) в суде первой инстанции – коллегиально судом в составе 3 судей, хотя бы один из которых имеет стаж работы в должности судьи не менее 5 лет, кроме случаев, когда ни один такой судья в этом суде не может участвовать в рассмотрении дела по предусмотренным законом оснований;

2) в апелляционном порядке – коллегиально судом в составе 3 судей, хотя бы один из которых имеет стаж работы в должности судьи не менее 5 лет, кроме случаев, когда ни один такой судья в этом суде не может участвовать в рассмотрении дела по предусмотренным законом основаниям.

Также часть 12 предусматривает, что уголовное производство в ВАКС в ходе досудебного расследования осуществляется следственным судьей единолично, а в случае обжалования его определений в апелляционном порядке – коллегиально судом в составе не менее трех судей.

Соответственно, все эти нормы с особенностями формирования состава суда при рассмотрении дел в ВАКС из УПК уберут. Итак, ВАКС не нужно будет во всех случаях формировать коллегии из трех судей.

Однако сформируют новые исключения из правила.

Так, новый закон к ч. 2 ст. 31 УПК добавляет, что уголовное производство в суде первой инстанции осуществляется коллегиально судом в составе трех судей по ходатайству обвиняемого по преступлениям, в совершении которых обвиняется:

Президент, полномочия которого прекращены

народный депутат Украины

премьер-министр

член Кабинета Министров (в частности, любой министр)

Секретарь СНБО

Генеральный прокурор

руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры

глава СБУ

директор ГБР

директор НАБУ

глава НАПК

глава АМКУ

глава Национального банка

председатель Счетной палаты

глава Фонда государственного имущества

глава ЦИК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека

председатель и судьи Конституционного Суда Украины

председатель Верховного Суда

председатели высших специализированных судов

председатель Высшего совета правосудия.

Таким образом, в отношении каких-либо преступлений, совершенных указанными лицами, суд первой инстанции должен будет найти коллегию в составе 3 судей, если эти должностные лица подадут соответствующее ходатайство.

Следует заметить, что переходные положения закона предусматривают, что судебное разбирательство, начавшееся до вступления в силу данного закона и проводимое в суде первой инстанции коллегиально судом в составе трех судей, продолжается и завершается коллегиальным составом суда, определенным до вступления в силу настоящего Закона, по правилам, действовавшие до дня вступления в силу.

То есть, если судьи ВАКС уже рассматривают дело втроем, то они продолжат его рассматривать в том же составе.

Однако, если еще проводится подготовительное судебное заседание, а судебное разбирательство не назначено, то судебное разбирательство уже будет проводиться составом суда, который будет определен по новым правилам. То есть – единолично, кроме случаев подачи соответствующего ходатайства обвиняемым, который входит в вышеприведенный перечень топ-чиновников.

Верховная Рада приняла законопроект в редакции, которую предложил Комитет. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 22 апреля предложил несколько изменить редакцию законопроекта, а именно добавить в перечень лиц, имеющих право подавать ходатайство о рассмотрении в составе 3 судей по первой инстанции председателя Верховного Суда, председателя Высшего совета правосудия, председателя и судей КСУ, председателей высших специализированных судов, председателей Счетной палаты, ФГИУ и Центральной избирательной комиссии.

При этом из этого перечня исключили предлагаемых сначала Кабмином членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

«Комитетом высказаны некоторые замечания по неопределенности критериев, по которым авторами законопроекта был включен в перечень должностей лиц, в отношении которых уголовные производства будут рассматриваться судами коллегиально. Поэтому народные депутаты Украины – члены Комитета отметили, что такими критериями отнесения должностных лиц к перечню должностей, уголовное производство в суде первой инстанции в отношении которых осуществляется коллегиально судом в составе трех судей, могут служить порядок избрания (назначения) должностных лиц на должности, организационно-правовой статус органов, их полномочия и обязанности, закрепленные в Конституции Украины и Законе Украины «О предотвращении коррупции» - отмечено в Заключение Комитета.

Следует заметить, что новый закон фактически затрагивает и общие суды первой инстанции, которые будут рассматривать уголовные производства по другим категориям преступлений, совершенных топ-чиновниками. Если сейчас они рассматривают такие дела единолично (кроме преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком более 10 лет, дел в отношении нескольких обвиняемых, если хотя бы один из них заявил ходатайство о коллегиальном рассмотрении, вопрос о замене наказания по пожизненному лишению свободы), то теперь в случае подачи соответствующего ходатайства им нужно будет формировать коллегию из трех судей.

Автор: Наталья Мамченко

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