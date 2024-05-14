В Ровно у «липового» пенсионера патрульные обнаружили наркотики

Житель Ровно вклеил свое фото в чужое пенсионное удостоверение.

Фото: полиция

Во время патрулирования полицейские в Ровно обнаружили подозрительного мужчину. Он резко изменил направление движения и пытался уйти от встречи с патрульными. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В ходе поверхностной проверки полицейские обнаружили у него пенсионное удостоверение с признаками подделки. На документе была указана фамилия и имя женщины 1956 года рождения, а фотография вклеена 36-летнего мужчину, которого остановили патрульные.

Вдобавок, инспекторы обнаружили у него бумажный сверток вещества растительного происхождения и таблетки бупренорфина без соответствующих документов.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

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