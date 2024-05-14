В Кировоградской области подрядчик завладел бюджетными средствами во время ремонта укрытия

Судят директора частного предприятия, которое ремонтировало укрытие в лицее в Гайвороне.

В Кировоградской области направили в суд обвинительный акт в отношении директора частного предприятия, завладевшего бюджетными средствами во время ремонта укрытия. Об этом сообщает областная прокуратура.

Подрядчик завладел бюджетными средствами во время выполнения работ по текущему ремонту подвального помещения учебного заведения КЗ «Гайворонский лицей № 1» Гайворонского городского совета в Кировоградской области. Оно используется как укрытие для 533 учеников и 46 педагогических работников учебного заведения.

Обвиняемый завысил объемы произведенных работ и использованных строительных материалов. Таким образом увеличил сумму якобы потраченных на ремонт бюджетных средств более чем на 600 тысяч гривень.

С целью возмещения причиненного противоправными действиями ущерба руководитель областной прокуратуры предъявил иск о его взыскании с частного предприятия в пользу Гайворонского горсовета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.