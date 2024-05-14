На Кіровоградщині підрядник заволодів бюджетними коштами під час ремонту укриття

Судитимуть директора приватного підприємства, яке ремонтувало укриття в ліцеї в Гайвороні.

На Кіровоградщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства, який заволодів бюджетними коштами під час ремонту укриття. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як стало відомо, підрядник заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт із поточного ремонту підвального приміщення навчального закладу КЗ «Гайворонський ліцей № 1» Гайворонської міської ради на Кіровоградщині. Воно використовується як укриття для 533 учнів та 46 педагогічних працівників закладу освіти.

Обвинувачений завищив обсяги проведених робіт і використаних будівельних матеріалів. У такий спосіб збільшив суму начебто витрачених на ремонт бюджетних коштів на понад 600 тисяч гривень.

З метою відшкодування завданої протиправними діями шкоди керівник обласної прокуратури пред'явив позов про її стягнення з приватного підприємства на користь Гайворонської міськради.

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