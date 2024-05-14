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Голова суду повідомила, що співробітники СБУ планували скомпрометувати її

17:49, 14 травня 2024
Однак «агент» Служби безпеки прийшов до голови суду і розповів про плани СБУ.
Голова суду повідомила, що співробітники СБУ планували скомпрометувати її
Будівля Барського райсуду Вінницької області, джерело фото - brs.vn.court.gov.ua
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Чергове повідомлення про спробу правоохоронних органів скомпрометувати суддю надійшло у Вищу раду правосуддя.

Як повідомила у Вищу раду правосуддя голова Барського райсуду Вінницької області Олена Питель, днями їй стало відомо про спробу СБУ влаштувати провокацію та скомпрометувати її як суддю.

Олена Питель розповіла, що до неї, як до голови Барського райсуду, записався на прийом місцевий мешканець.

Під час особистого прийому чоловік повідомив судді, що до нього неодноразово зверталися представники СБУ, які запропонували йому надати Олені Питель хабар.

При цьому представники Служби безпеки запевняли громадянина, що особисто у нього, у разі «викриття» ним судді, ніяких проблем не буде.

На думку Олени Питель, дії співробітників СБУ можуть бути пов’язані зі справою по обвинуваченню місцевого мешканця Святослава М. за ч. 2 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України) Кримінального кодексу, яка знаходиться на розгляді судді.

«Вважаю, що провокація хабара, тобто свідоме створення обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабар, згідно зі ст. 370 (провокація підкупу) КК має наслідком кримінальну відповідальність, як і готування до такого злочину», - зазначила Олена Питель у своєму повідомленні.

Дії співробітників СБУ, на думку судді, були пов’язані як зі спробами підірвати авторитет правосуддя, так і намаганням завдати шкоду особисто Олені Питель.

Тепер оцінку подіям в Барському райсуді має надати Вища рада правосуддя.

Нагадаємо, що у квітні схожий інцидент зафіксовано у Івано-Франківській області. Суддя Надвірнянського райсуду Олена Максименко тоді повідомила, що місцева мешканка їй  розповіла про те, що співробітники СБУ схиляли її до спроби надання хабара Олені Максименко.

Автор В’ячеслав Хрипун

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