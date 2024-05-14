Організував замовне вбивство: судитимуть сина колишнього нардепа-регіонала

Зловмисник організував замовне вбивство депутата міської ради.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Жмеринської міської ради Вінницької області. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що колишній депутат міськради, діючи у інтересах свого батька – колишнього народного депутата України від «партії регіонів», організував замах на замовне вбивство депутата цієї ж міської ради.

Зазначається, що це сталося через конфлікт, який виник між ними з приводу продовження строку дії раніше укладених договорів оренди земельних ділянок та позбавлення його батька повноважень депутата місцевої ради.

Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого виявлено та вилучено вогнепальну зброю, яку він зберігав без передбаченого законом дозволу.

Зловмиснику інкриміновано організацію закінченого замаху на вбивство, придбання та зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

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