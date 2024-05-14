Организовал заказное убийство: будут судить сына бывшего нардепа-регионала

Злоумышленник организовал заказное убийство депутата городского совета.

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего депутата Жмеринского городского совета Винницкой области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Правоохранители установили, что бывший депутат горсовета, действуя в интересах своего отца – бывшего народного депутата Украины от «партии регионов», организовал покушение на заказное убийство депутата этого же городского совета.

Отмечается, что это произошло из-за конфликта, возникшего между ними по поводу продления срока действия ранее заключенных договоров аренды земельных участков и лишения его отца полномочий депутата местного совета.

Во время обыска по месту жительства обвиняемого обнаружено и изъято огнестрельное оружие, которое он хранил без предусмотренного законом разрешения.

Злоумышленнику инкриминирована организация законченного покушения на убийство, приобретение и хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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