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Председатель суда сообщила, что сотрудники СБУ планировали скомпрометировать ее

17:49, 14 мая 2024
Однако «агент» Службы безопасности пришел к председателю суда и рассказал о планах СБУ.
Председатель суда сообщила, что сотрудники СБУ планировали скомпрометировать ее
Здание Барского райсуда Винницкой области, источник фото - brs.vn.court.gov.ua
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Очередное сообщение о попытке правоохранительных органов скомпрометировать судью, поступило в Высший совет правосудия.

Как сообщила в Высший совет правосудия председатель Барского райсуда Винницкой области Елена Питель, на днях ей стало известно о попытке СБУ устроить провокацию и скомпрометировать ее как судью.

Елена Питель рассказала, что к ней, как к председателю Барского райсуда, записался на прием местный житель.

Во время личного приема мужчина сообщил судье, что к нему неоднократно обращались представители СБУ, которые предложили ему дать Елене Питель взятку.

При этом представители Службы безопасности уверяли гражданина, что лично у него, в случае разоблачения им судьи, никаких проблем не будет.

По мнению Елены Питель, действия сотрудников СБУ могут быть связаны с делом по обвинению местного жителя Святослава М. по ч. 2 ст. 436-2 (изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса, находящегося на рассмотрении судьи.

«Считаю, что провокация взятки, то есть сознательное создание обстоятельств и условий, предопределяющих предложение или получение взятки, чтобы затем разоблачить того, кто дал или взял взятку, согласно ст. 370 (провокация подкупа) УК влечет уголовную ответственность, как и приготовление к такому преступлению», - отметила Елена Питель в своем сообщении.

 Действия сотрудников СБУ, по мнению судьи, были связаны как с попытками подорвать авторитет правосудия, так и попыткой нанести ущерб лично Елене Питель.

Теперь оценку событиям в Барском райсуде должен предоставить Высший совет правосудия. 

Напомним, что в апреле схожий инцидент зафиксирован в Ивано-Франковской области. Судья Надвирнянского райсуда Елена Максименко тогда сообщила, что местная жительница ей рассказала о том, что сотрудники СБУ склоняли ее к попытке предоставления взятки Елене Максименко.

Автор Вячеслав Хрипун

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