У Рівному у «липового» пенсіонера патрульні виявили наркотики

Рівнянин вклеїв своє фото у чуже пенсійне посвідчення.

Фото: поліція

Під час патрулювання поліційейські у Рівному виявили підозрілого чоловіка. Він різко змінив напрям руху та намагався уникнути зустрічі із патрульними. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього пенсійне посвідчення з ознаками підробки. На документі було вказане прізвище та ім’я жінки 1956 року народження, а фотографія вклеєна 36-річного чоловіка, якого зупинили патрульні.

На додаток, інспектори виявили у нього паперовий згорток речовини рослинного походження та таблетки бупренорфіну без відповідних документів.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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