НАЗК презентувало новий посібник з управління корупційними ризиками для обласних адміністрацій

У НАЗК зібрали практичні кейси, які допоможуть коректно ідентифікувати корупційні ризики.

Національне агентство з питань запобігання корупції під час координаційного заходу із представниками обласних військових адміністрацій (ОВА) презентувало новий посібник з управління корупційними ризиками. Про це повідомили на офіційному сайті НАЗК.

«Обласні військові адміністрації як органи відповідальні за розвиток регіонів та громад отримали від НАЗК дієвий інструмент, який неодмінно посилить їх обізнаність, а, отже, спроможність в управлінні корупційними ризиками. ОДА є важливою ланкою комунікації між населенням і міською владою. Керівники відповідальні за формування та забезпечення соціального та економічного розвитку громад, тому наявність антикорупційного комплаєнсу може зробити розвиток регіонів ще кращим», – зазначив голова НАЗК Віктор Павлущик.

Фахівці Національного агентства провели низку навчань і тренінгів для робочих груп з оцінювання корупційних ризиків в органах влади, у тому числі для ОВА, результати яких показали недостатній рівень їхніх знань у процесі управління корупційними ризиками. Переважна більшість ОВА застосовувала формальний підхід до їх ідентифікації та не досліджувала належним чином важливі напрями діяльності, у яких містяться корупційні ризики. Серед таких:

гуманітарна допомога;

діяльність військово-лікарських комісій;

діяльність закладів освіти;

медична та соціальна сфера;

відбудова об’єктів нерухомого майна;

виїзд з України в умовах воєнного стану.

«Команда НАЗК проаналізувала антикорупційні програми та функціонал ОДА. За результатами зібрано практичні кейси, які допоможуть коректно ідентифікувати корупційні ризики. Посібник має стати дорожньою картою з управління корупційними ризиками у ОВА», – сказав Юрій Сверба керівник Управління формування політики доброчесності у публічній та приватній сфері під час вступного слова.

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