«Отпугивал собаку»: суд привлек к ответственности мужчину, который совершил стрельбу на Киевщине

Нарушителю назначен штраф с конфискацией устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями.

В Киевской области суд назначил наказание мужчине, который совершил стрельбу в населенном пункте. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд Киевской области.

Постановлением судьи Бориспольского горрайонного суда привлечен к административной ответственности гр. П. за нарушение требований статьи 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Стрельба из огнестрельного, холодного металлического или пневматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и не отведенных для этого с нарушением установленного порядка).

Согласно протоколу об административном правонарушении 23 марта на территории с. Вишенки Бориспольского района мужчина произвел выстрел из устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями.

В судебном заседании правонарушитель свою вину не признал и отметил, что с целью отпугивания собаки, которая находилась на улице на самовыгуле и вела себя агрессивно, он произвел выстрел в ее сторону. Дело просил закрыть при отсутствии в его действиях состава административного правонарушения.

Исследовав материалы дела и видеозапись, предоставленную сотрудниками полиции, суд признал виновным гр. П. и назначил наказание в виде штрафа в размере 1700 гривен с конфискацией устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по №359/3099/24 в ЕГРСР.

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