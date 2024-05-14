Россияне ударили по многоэтажке в центре Харькова: много пострадавших, фото

В результате вражеского обстрела поврежден многоэтажный дом.

Источник фото: Игорь Клименко

Во вторник, 14 мая, российские оккупанты нанесли удар по центру Харькова. Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава МВД Игорь Клименко.

«По обновленным данным, количество пострадавших увеличилось до 15», - сообщил чиновник.

По его словам, среди травмированных мужчина 28 лет в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в среднем состоянии, их госпитализировали.

Клименко сообщил, что число пострадавших увеличилось до 16 человек.

«В целом по городу в результате вражеских обстрелов повреждены многоквартирные дома. Всего пострадали 16 человек, среди них - 3 ребенка», - сообщил он.

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