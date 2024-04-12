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Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою – прямий ефір на Право ТВ

18:05, 12 квітня 2024
12 квітня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми – що зміниться з прийняттям закону про посилення мобілізації.
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою – прямий ефір на Право ТВ
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Мобілізаційний законопроект 10449 ухвалили у другому читанні та в цілому як закон. Що чекає на військовозобов’язаних – програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки.

12 квітня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Що зміниться з прийняттям закону про посилення мобілізації? Як переглянули право на відстрочку? Хто не підлягатиме мобілізації, а в кого зникне підстава відстрочки?».

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Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

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Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою – прямий ефір на Право ТВ

12 квітня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми – що зміниться з прийняттям закону про посилення мобілізації.

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