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Запропонував прикордоннику $2200 за переправлення знайомого за кордон: судитимуть громадянина Молдови

07:18, 13 квітня 2024
У Роздільнянському районі затримано організатора незаконної переправи через кордон.
Запропонував прикордоннику $2200 за переправлення знайомого за кордон: судитимуть громадянина Молдови
Джерело фото: od.npu.gov.ua
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Житель Роздільнянського району був викритий правоохоронцями у спробі організації незаконного переправлення ухилянта через держкордон України та надання неправомірної вигоди прикордоннику. За цим фактом порушнику було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, що загрожує йому до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Міжнародний розшук розпочався після того, як 45-річний громадянин Молдови запропонував прикордоннику суму в 2200 доларів за допомогу у виїзді його знайомого, 41-річного військовозобов’язаного, з України через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора». Прикордонник повідомив про цю пропозицію своєму керівнику, і правоохоронні органи провели спеціальну операцію.

У результаті спільних заходів, проведених оперативниками Управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України, поліції Білгород-Дністровського району та Служби безпеки України, зловмисника було затримано негайно після передачі грошей прикордонникові на пункті пропуску.

Фігурант був затриманий в процесуальному порядку і поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці вилучили всі гроші та вживають необхідних заходів для подальшого розслідування.

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