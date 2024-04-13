МОМ не очікує масового відтоку біженців з України, як на початку війни

У ЄС наразі перебуває близько 4,2 мільйона українських біженців.

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Генеральна директорка Міжнародної організації з міграції Емі Поуп переконана, що не очікується такого масштабного потоку біженців з України, який був на початку повномасштабного вторгнення росії, повідомляє Укрінформ.

«Я не очікую, що ми побачимо відтік (людей з України – ред.) такими темпами, як на початку війни. Потік з України вирізнявся кількістю людей, що швидко залишала країну. Це було безпрецедентно. Я не думаю, що ми побачимо повторення цього. Хіба що станеться щось справді катастрофічне», – сказала Поуп.

У спілкуванні зі ЗМІ вона зауважила, що хоча МОМ продовжить спостереження за ситуацією, вона не передбачає повторення масового відтоку людей з України, який мав місце на початку війни. Поуп відзначила, що українці віддані своїй країні та воліють залишатися в ній.

Проте вона також наголосила на необхідності реалістичного підходу до ситуації. За її словами, людям, які зазнають постійних атак та не мають безпечного притулку, властиво шукати безпечніші місця.

За оцінками Євростату, в країнах ЄС наразі перебуває близько 4,2 мільйона українських біженців.

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