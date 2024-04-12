У Києві невідомий запустив сигнальні ракети

Інспектори виявили чоловіка, схожого за описом заявника та викликали слідчих.

У Києві днями на спецлінію 112 надійшло повідомленні про «підозрілого чоловіка», який стріляє сигнальними ракетами. Як розповіли у Патрульній поліції 12 квітня, на місце оперативно відправилися інспектори, які зустрілися із заявником та дізналися детальний опис порушника.

Обстеживши прилеглу територію, правоохоронці виявили чоловіка, схожого за описом заявника.

Патрульні провели поверхневу перевірку та виявили предмети, схожі на світлові сигнальні ракети та набої.

У поліції зазначають, що чоловік не надав пояснень, тож на місце викликали слідчих.

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