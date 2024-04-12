Практика судів
  1. В Україні

Готуйтеся до всіх можливих сценаріїв, — міністр енергетики Герман Галущенко радить запастися генераторами та павербанками

17:41, 12 квітня 2024
Міністр енергетики зазначив, що рф поновила масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, тому українцям потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв навесні та влітку.
Готуйтеся до всіх можливих сценаріїв, — міністр енергетики Герман Галущенко радить запастися генераторами та павербанками
Фото: Міненергетики
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям варто запастися генераторами, павербанками і готуватися до будь-яких сценаріїв зі світлом у весняно-літній період. Водночас енергетики зроблять все можливе, щоб вони не знадобилися. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю телеканалу "Рада".

Він зазначив, що навесні та влітку можливі масові відключення світла. Це залежатиме від подальших атак ворога на енергосистему.

"Зараз відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему, і 22 березня була насправді найбільша атака за весь період великої агресії, і вплив дуже суттєвий. Але ключове те, що система працює стабільно. Мета ворога очевидна – досягти тотального блекауту в країні, вони її не досягли", – сказав він.

За словами міністра, пошкодження енергооб’єктів значні, і енергетики будуть визначати можливості відновлення – наскільки вони є взагалі, і які обсяги можна відновити.

Нагадаємо, в ніч на 11 квітня рф завдала масованої повітряної атаки по всій території України. Внаслідок обстрілів війська рф повністю зруйнували Трипільську ТЕС. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, як суд може вирішити долю неповнолітньої доньки військовослужбовця, засудженого до позбавлення волі за самовільне залишення місця служби, мати якої померла

Засуджений військовослужбовець посилався на те, що залишив місце служби через збіг сімейних обставин – померла колишня дружина, планував оформити опіку малолітньої доньки, недоліковане поранення.

В яких випадках проводиться передача судової справи раніше визначеному судді: зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду

Нові зміни в Положення про автоматизовану систему документообігу суду набудуть чинності з 1 травня.

Система «Оберіг» запрацює з іншими реєстрами, звідки підтягнуться дані про військовозобов'язаних – член Комітету з нацбезпеки

Окрім меседжу іноземним партнерам, що Україна посилює мобілізаційні процеси, також закон про мобілізацію дасть Генштабу ЗСУ чітке розуміння, скільки людей в Україні можна мобілізувати.

Закон про мобілізацію допускає подвійне тлумачення у питанні бронювання держслужбовців – крапку доведеться ставити Кабміну

Формулювання, закладені у нову редакцію статті 25 закону про мобілізацію стосовно бронювання державних службовців, можуть тлумачитися неоднозначно.

Чоловіки, що здобувають другу вищу освіту, зберігають право на відстрочку до кінця навчального року

Аспіранти отримають відстрочку від мобілізації, а ті, хто отримує другу вищу освіту – ні.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Соколовська
    Юлія Соколовська
    заступник керівника Офісу Президента України