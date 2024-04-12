Готуйтеся до всіх можливих сценаріїв, — міністр енергетики Герман Галущенко радить запастися генераторами та павербанками

Міністр енергетики зазначив, що рф поновила масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, тому українцям потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв навесні та влітку.

Фото: Міненергетики

Українцям варто запастися генераторами, павербанками і готуватися до будь-яких сценаріїв зі світлом у весняно-літній період. Водночас енергетики зроблять все можливе, щоб вони не знадобилися. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю телеканалу "Рада".

Він зазначив, що навесні та влітку можливі масові відключення світла. Це залежатиме від подальших атак ворога на енергосистему.

"Зараз відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему, і 22 березня була насправді найбільша атака за весь період великої агресії, і вплив дуже суттєвий. Але ключове те, що система працює стабільно. Мета ворога очевидна – досягти тотального блекауту в країні, вони її не досягли", – сказав він.

За словами міністра, пошкодження енергооб’єктів значні, і енергетики будуть визначати можливості відновлення – наскільки вони є взагалі, і які обсяги можна відновити.

Нагадаємо, в ніч на 11 квітня рф завдала масованої повітряної атаки по всій території України. Внаслідок обстрілів війська рф повністю зруйнували Трипільську ТЕС.

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