Готовьтесь ко всем возможным сценариям, — министр энергетики Герман Галущенко советует запастись генераторами и павербанками

Министр энергетики отметил, что рф возобновила массированные атаки на энергетическую инфраструктуру, поэтому украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом.

Украинцам стоит запастись генераторами, павербанками и готовиться к любым сценариям со светом в весенне-летний период. В то же время, энергетики сделают все возможное, чтобы они не понадобились. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью телеканалу "Рада".

Он отметил, что весной и летом возможны массовые отключения света. Это будет зависеть от дальнейших атак противника на энергосистему.

"Сейчас происходят самые масштабные атаки на энергосистему, и 22 марта была действительно самая большая атака за весь период большой агрессии, и влияние очень существенно. Но ключевое то, что система работает стабильно. Цель врага очевидна – достичь тотального блекаута в стране, они ее не достигли" , – сказал он.

По словам министра, повреждения энергообъектов значительны, и энергетики будут определять возможности восстановления – насколько они вообще, и какие объемы можно восстановить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.