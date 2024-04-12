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В Киеве суд вынес приговор мужчинам, которые подожгли человека в заброшенном здании кинотеатра

23:30, 12 апреля 2024
Пострадавшего, у которого диагностировали 80% ожогов тела, госпитализировали в больницу, где он умер.
В Киеве суд вынес приговор мужчинам, которые подожгли человека в заброшенном здании кинотеатра
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В столице на 14 лет заключили в тюрьму мужчин, которые подожгли человека в заброшенном здании кинотеатра. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Событие произошло в мае 2021 года. Тогда в полицию обратились прохожие, которые сообщили, что в недострое на проспекте Георгия Гонгадзе горит человек. С места происшествия врачи в крайне тяжелом состоянии госпитализировали 41-летнего местного жителя – у мужчины был диагностирован перелом ребер и 80% ожогов тела.

Полицейские за два часа задержали подозреваемых – двух киевлян, 1997 и 2002 годов рождения. Правоохранители установили, что в тот вечер пасынок одного из фигурантов находился в заброшенном здании, где между ним и погибшим возник конфликт. О случившемся он рассказал отчиму.

«Сообщники пришли к недострою, нашли мужчину и начали его избивать, нанося удары, даже когда тот уже упал и перестал сопротивляться. В дальнейшем они облили пострадавшего легковоспламеняющимся веществом и подожгли», - отмечают в полиции.

От полученных травм мужчина умер в больнице.

Мужчинам было сообщено о подозрении по п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группы лиц и с особой жестокостью. На время следствия подозреваемые находились под стражей.

В настоящее время приговором Подольского районного суда города Киева мужчин признано виновными в совершении преступления и назначены наказания – 14 лет лишения свободы.

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