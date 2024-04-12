У Києві суд виніс вирок чоловікам, які підпалили людину у закинутій будівлі кінотеатру

Потерпілого, у якого діагностували 80% опіків тіла госпіталізували до лікарні, де він помер.

У столиці на 14 років ув’язнили чоловіків, які підпалили людину у закинутій будівлі кінотеатру. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Подія відбулася в травні 2021 року. Тоді до поліції звернулись перехожі, які повідомили, що у недобудові на проспекті Георгія Гонгадзе горить людина. З місця події лікарі у вкрай важкому стані госпіталізували 41-річного місцевого мешканця – у чоловіка було діагностовано перелом ребер та 80 % опіків тіла.

Поліцейські упродовж двох годин затримали підозрюваних – двох киян, 1997 та 2002 років народження. Правоохоронці встановили, що того вечора пасинок одного з фігурантів знаходився у закинутій будівлі, де між ним та загиблим виник конфлікт. Про подію він розповів вітчиму.

«Спільники прийшли до недобудови, знайшли чоловіка та почали його бити, наносячи удари, навіть коли той вже впав те перестав чинити опір. Надалі вони облили потерпілого легкозаймистою речовиною та підпалили», - зазначають у поліції.

Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Чоловікам було повідомлено про підозру за п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групи осіб та з особливою жорстокістю. На час слідства підозрювані перебували під вартою.

Наразі вироком Подільського районного суду міста Києва чоловіків визнано винними у вчиненні злочину та призначено покарання – 14 років позбавлення волі.

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