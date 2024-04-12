В Киеве неизвестный запустил сигнальные ракеты

Инспекторы обнаружили мужчину, похожего по описанию заявителя и вызвали следователей.

В Киеве на днях на спецлинию 112 поступило сообщение о «подозрительном мужчине», который стреляет сигнальными ракетами. Как рассказали в Патрульной полиции 12 апреля, на место оперативно отправились инспекторы, которые встретились с заявителем и узнали подробное описание нарушителя.

Обследовав прилегающую территорию, правоохранители обнаружили мужчину, похожего по описанию заявителя.

Патрульные провели поверхностную проверку и нашли предметы, похожие на световые сигнальные ракеты и патроны.

В полиции отмечают, что мужчина не предоставил объяснений, поэтому на место вызвали следователей.

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