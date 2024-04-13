МОМ не ожидает массового оттока беженцев из Украины, как в начале войны

В ЕС сейчас находится около 4,2 миллиона украинских беженцев.

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Генеральный директор Международной организации по миграции Эми Поуп убеждена, что не ожидается такого масштабного потока беженцев из Украины, который был в начале полномасштабного вторжения России, сообщает Укринформ.

"Я не ожидаю, что мы увидим отток (людей из Украины - ред.) такими темпами, как в начале войны. Поток из Украины отличался количеством людей, которые быстро покидали страну. Это было беспрецедентно. Я не думаю, что мы увидим повторение этого. Разве что произойдет что-то действительно катастрофическое", - сказала Поуп.

В общении со СМИ она отметила, что хотя МОМ продолжит наблюдение за ситуацией, она не предполагает повторения массового оттока людей из Украины, который имел место в начале войны. Поуп отметила, что украинцы преданы своей стране и предпочитают оставаться в ней.

Однако она также подчеркнула необходимость реалистичного подхода к ситуации. По ее словам, людям, которые подвергаются постоянным атакам и не имеют безопасного убежища, свойственно искать более безопасные места.

По оценкам Евростата, в странах ЕС сейчас находится около 4,2 миллиона украинских беженцев.

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