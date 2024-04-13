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Предложил пограничнику $2200 за переправку знакомого за границу: будут судить гражданина Молдовы

07:18, 13 апреля 2024
В Раздельнянском районе задержан организатор незаконной переправы через границу.
Предложил пограничнику $2200 за переправку знакомого за границу: будут судить гражданина Молдовы
Источник фото: od.npu.gov.ua
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Житель Раздельнянского района был уличен правоохранителями в попытке организации незаконной переправки уклониста через госграницу Украины и предоставления неправомерной выгоды пограничнику. По данному факту нарушителю было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, что грозит ему до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Международный розыск начался после того, как 45-летний гражданин Молдовы предложил пограничнику сумму в 2200 долларов за помощь в выезде его знакомого, 41-летнего военнообязанного, из Украины через пункт пропуска "Староказачье-Тудора". Пограничник сообщил об этом предложении своему руководителю, и правоохранительные органы провели специальную операцию.

В результате совместных мероприятий, проведенных оперативниками Управления внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы Украины, полиции Белгород-Днестровского района и Службы безопасности Украины, злоумышленник был задержан немедленно после передачи денег пограничнику на пункте пропуска.

Фигурант был задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Правоохранители изъяли все деньги и принимают необходимые меры для дальнейшего расследования.

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