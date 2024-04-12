Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой – прямой эфир на ТВ

12 апреля в 19:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме – что изменится с принятием закона об усилении мобилизации.

Мобилизационный законопроект 10449 был принят во втором чтении и в целом как закон. Что ожидает военнообязанных – программа «Адвокат» на YouTube-канале «Право ТВ» продолжает информировать о правах и обязанностях.

12 апреля в 19:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Что изменится с принятием закона об усилении мобилизации? Как пересмотрели право на отсрочку? Кто не будет подлежать мобилизации, а у кого исчезнет основание отсрочки?».

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