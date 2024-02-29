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Посилення кримінальної відповідальності цивільних та військових: як на практиці карають за злочини у військовий час, - прямий ефір на Право ТВ

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Посилення кримінальної відповідальності цивільних та військових: як на практиці карають за злочини у військовий час, - прямий ефір на Право ТВ

13:08, 29 лютого 2024
Прямий ефір «Адвокат на Право ТВ» 29 лютого: чи дійсно ознака «в умовах воєнного стану» призводить до масових фактичних «посадок», мінімум, на 5 років.
Посилення кримінальної відповідальності цивільних та військових: як на практиці карають за злочини у військовий час, - прямий ефір на Право ТВ
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Чи відповів законодавець на потреби суспільства, кратно посиливши покарання, до прикладу, за крадіжку? Чи не є таке покарання занадто суровим? Чи не змушені суди в умовах воєнного стану долати поспішні рішення законодавця в процесі застосування норми? Позбавлення волі за ухиляння від мобілізації. З якого моменту військовозобов’язаний вважається ухилянтом? Наскільки жорстке покарання обирають суди щодо особи, яку вважають ухилянтом: чи є випадки умовного засудження?

Програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час.

29 лютого о 14:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Посилення кримінальної відповідальності за різні види правопорушень. Коли найчастіше щодо цивільних та військових відкривають кримінальну справу? Чи реально опинитися за ґратами за дрібну крадіжку?

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатом АО «Актум» Георгієм Поповим такі тематики:

  1. Посилення кримінальної відповідальності за найрозповсюдженіші майнові злочини: крадіжку, грабіж, розбій, вимагання. Чи дійсно ознака «в умовах воєнного стану» призводить до масових фактичних «посадок» мінімум на 5 років? Чи не є таке покарання занадто суровим?
  2. Кримінальна відповідальність при ухиленні від мобілізації. З якого моменту військовозобов’язаний є ухилянтом?
  3. Збільшення відповідальності за розтрату і заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Чи можливе використання посилення кримінальної відповідальності у вигляді тиску на службову особу? Яка судова практика?
  4. Як посилення кримінальної відповідальності вплинуло на кількість злочинів? Наскільки посилення кримінальної відповідальності зменшує ризик правопорушення?
  5. Відповідальність військових за порушення Закону. Самовільне залишення військової частини, дезертирство та непокора. В чому різниця цих трьох понять?
  6. Рішення судів різних інстанцій щодо майнових і військових злочинів. Чи можлива угода зі слідством?

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