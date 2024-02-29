Ужесточение уголовной ответственности гражданских и военных: как на практике наказывают за преступления в военное время, - прямой эфир на Право ТВ

Прямой эфир «Адвокат на Право ТВ» 29 февраля: действительно ли признак «в условиях военного положения» приводит к массовым фактическим «посадкам» минимум на 5 лет.

Ответил ли законодатель на нужды общества, кратно усилив наказание, например, за кражу? Не является ли такое наказание слишком суровым? Не вынуждены ли суды в условиях военного положения преодолевать поспешные решения законодателя в процессе применения нормы? Лишение свободы за уклонение от мобилизации. С какого момента военнообязанный считается уклонистом? Насколько жесткое наказание избирают суды в отношении лица, считаемого уклонистом: есть ли случаи условного осуждения?

Программа «Адвокат» на YouTube-канале «Право ТВ» продолжает информировать о правах и обязанностях в военное время.

29 февраля в 14:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Ужесточение уголовной ответственности за различные виды правонарушений. Когда чаще всего в отношении гражданских и военных возбуждено уголовное дело? Реально ли оказаться за решеткой за мелкое воровство?

В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с адвокатом АО «Актум» Георгием Поповым следующие тематики:

Ужесточение уголовной ответственности за самые распространенные имущественные преступления: кражу, грабеж, разбой, вымогательство. Действительно ли признак «в условиях военного положения» приводит к массовым фактическим «посадкам» минимум на 5 лет? Не является ли такое наказание слишком суровым? Уголовная ответственность при уклонении от мобилизации. С какого момента военнообязанный уклонистом? Увеличение ответственности за растрату и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Возможно ли использование усиления уголовной ответственности посредством давления на должностное лицо? Какая судебная практика? Как ужесточение уголовной ответственности повлияло на количество преступлений? Насколько ужесточение уголовной ответственности уменьшает риск правонарушения? Ответственность военных за нарушение Закона. Самовольное оставление воинской части, дезертирство и неповиновение. В чем разница этих трех понятий? Решения судов разных инстанций в отношении имущественных и военных преступлений. Возможно ли соглашение со следствием?

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