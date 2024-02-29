Ужесточение уголовной ответственности гражданских и военных: как на практике наказывают за преступления в военное время, - прямой эфир на Право ТВ

Ответил ли законодатель на нужды общества, кратно усилив наказание, например, за кражу? Не является ли такое наказание слишком суровым? Не вынуждены ли суды в условиях военного положения преодолевать поспешные решения законодателя в процессе применения нормы? Лишение свободы за уклонение от мобилизации. С какого момента военнообязанный считается уклонистом? Насколько жесткое наказание избирают суды в отношении лица, считаемого уклонистом: есть ли случаи условного осуждения?
Программа «Адвокат» на YouTube-канале «Право ТВ» продолжает информировать о правах и обязанностях в военное время.
29 февраля в 14:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Ужесточение уголовной ответственности за различные виды правонарушений. Когда чаще всего в отношении гражданских и военных возбуждено уголовное дело? Реально ли оказаться за решеткой за мелкое воровство?
В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с адвокатом АО «Актум» Георгием Поповым следующие тематики:
- Ужесточение уголовной ответственности за самые распространенные имущественные преступления: кражу, грабеж, разбой, вымогательство. Действительно ли признак «в условиях военного положения» приводит к массовым фактическим «посадкам» минимум на 5 лет? Не является ли такое наказание слишком суровым?
- Уголовная ответственность при уклонении от мобилизации. С какого момента военнообязанный уклонистом?
- Увеличение ответственности за растрату и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Возможно ли использование усиления уголовной ответственности посредством давления на должностное лицо? Какая судебная практика?
- Как ужесточение уголовной ответственности повлияло на количество преступлений? Насколько ужесточение уголовной ответственности уменьшает риск правонарушения?
- Ответственность военных за нарушение Закона. Самовольное оставление воинской части, дезертирство и неповиновение. В чем разница этих трех понятий?
- Решения судов разных инстанций в отношении имущественных и военных преступлений. Возможно ли соглашение со следствием?
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