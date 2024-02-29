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Дела о доступе к публичной информации: дайджест судебной практики Верховного Суда

13:05, 29 февраля 2024
В дайджесте обобщены важные правовые выводы Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и Большой Палаты ВС.
Дела о доступе к публичной информации: дайджест судебной практики Верховного Суда
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Верховный Суд обнародовал дайджест судебной практики по делам о доступе к публичной информации.

В дайджесте обобщены важнейшие правовые выводы Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и Большой Палаты ВС, сформулированные при решении дел о доступе к публичной информации, в частности:

- обжалование непредоставления или предоставления не в полном объеме публичной информации по запросам о доступе к публичной информации;

- обжалование несоблюдения сроков предоставления публичной информации по запросам доступа к публичной информации;

- разграничение запросов на публичную информацию и других видов обращений;

- обязательство распорядителей обнародовать публичную информацию;

- оплаты расходов на предоставление публичной информации;

- юрисдикции и подсудности споров о рассмотрении информационных запросов.

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