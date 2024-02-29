Отдельным военным безосновательно начисляли «боевые» доплаты, — Минобороны

В воинских частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областей отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали денежное вознаграждение.

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Аудиторы Министерства обороны установили, что отдельным военным безосновательно начисляли "боевые" доплаты. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В целом аудит выявил таких нарушений более чем на 180 млн гривен.

Ряд военнослужащих были в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты.

Речь идет о фактах выявления соответствующих приказов в военных частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской области.

"По решениям министра обороны, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба", – говорится в сообщении Минобороны.

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