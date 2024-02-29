Окремим військовим безпідставно нараховували «бойові» доплати, — Міноборони

У військових частинах Київської, Житомирської, Хмельницької та Полтавської областей окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували грошову винагороду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Аудитори Міністерства оборони встановили, що окремим військовим безпідставно нараховували "бойові" доплати. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Загалом аудит виявив таких порушень на понад 180 млн гривень.

Низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

Ідеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

"За рішеннями міністра оборони, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.