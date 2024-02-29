Жорстоко побив жінку через шкільний конфлікт: львів'янин проведе 7 років за ґратами

Після нападу жінка з розривом селезінки, внутрішньою кровотечею та струсом мозку потрапила в реанімацію.

Сім років в'язниці отримав львів'янин, який жорстоко побив жінку. Також він сплатить 160 тисяч грн моральної компенсації. Про це повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, відвідав однокласника свого сина, який скаржився на конфлікти в школі. Він сильно побив матір хлопчика, що призвело до того, що жінка отримала розрив селезінки, внутрішню кровотечу та струс мозку і була доставлена в реанімацію.

У вироку зазначено, що чоловік частково визнав свою провину. Він пояснив, що дізнався від дружини та сина, що в школі виникли конфлікти через дії їхнього сина. Після того, як він повернувся додому від товариша, із яким пив, син знову скаржився на однокласника й відмовився йти до школи.

Після цього чоловік пішов додому до потерпілої. Він заявив, що її поведінка спровокувала у нього раптовий напад агресії, і продовжив бити її навіть після того, як вона впала. Троє дітей потерпілої та сусіди стали свідками цього побиття.

Чоловік відшкодував постраждалій суму в 11 тисяч гривень на лікування. Під час судових засідань він розкаявся та просив суворо не карати. Зі свого боку, потерпіла зауважила, що він постійно погрожував їй під час судових засідань.

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