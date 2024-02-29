Жестоко избил женщину из-за школьного конфликта: львовянин проведет 7 лет за решеткой

После нападения женщина с разрывом селезенки, внутренним кровотечением и сотрясением мозга попала в реанимацию.

Семь лет тюрьмы получил львовянин, жестоко избивший женщину. Также он оплатит 160 тысяч гривен моральной компенсации. Об этом сообщает zaxid.net.

Отмечается, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посетил одноклассника своего сына, жалующегося на конфликты в школе. Он сильно избил мать мальчика, что привело к тому, что женщина получила разрыв селезенки, внутреннее кровотечение и сотрясение мозга и была доставлена в реанимацию.

В приговоре отмечено, что мужчина частично признал свою вину. Он объяснил, что узнал от жены и сына, что в школе возникли конфликты из-за действий их сына. После того, как он вернулся домой от товарища, с которым пил, сын снова жаловался на одноклассника и отказался идти в школу.

После этого мужчина пошел домой к потерпевшей. Он заявил, что ее поведение спровоцировало у него внезапное нападение агрессии, и продолжил избивать ее даже после того, как она упала. Трое детей потерпевшей и соседи стали свидетелями этого избиения.

Мужчина возместил пострадавшей сумму в 11 тысяч гривен на лечение. Во время судебных заседаний он раскаялся и просил строго не наказывать. Со своей стороны потерпевшая заметила, что он постоянно угрожал ей во время судебных заседаний.

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