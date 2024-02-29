Справи про доступ до публічної інформації: дайджест судової практики Верховного Суду

У дайджесті узагальнено найважливіші правові висновки Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та Великої Палати ВС.

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Верховний Суд оприлюднив дайджест судової практики у справах про доступ до публічної інформації.

У дайджесті узагальнено найважливіші правові висновки Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та Великої Палати ВС, сформульовані під час вирішення справ про доступ до публічної інформації, зокрема, щодо:

- оскарження ненадання або надання не в повному обсязі публічної інформації за запитами про доступ до публічної інформації;

- оскарження недотримання строків надання публічної інформації за запитами про доступ до публічної інформації;

- розмежування запитів на публічну інформацію та інших видів звернень;

- зобов’язання розпорядників оприлюднювати публічну інформацію;

- сплати витрат за надання публічної інформації;

- юрисдикції та підсудності спорів про розгляд інформаційних запитів.

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