Справи про доступ до публічної інформації: дайджест судової практики Верховного Суду

Верховний Суд оприлюднив дайджест судової практики у справах про доступ до публічної інформації.
У дайджесті узагальнено найважливіші правові висновки Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та Великої Палати ВС, сформульовані під час вирішення справ про доступ до публічної інформації, зокрема, щодо:
- оскарження ненадання або надання не в повному обсязі публічної інформації за запитами про доступ до публічної інформації;
- оскарження недотримання строків надання публічної інформації за запитами про доступ до публічної інформації;
- розмежування запитів на публічну інформацію та інших видів звернень;
- зобов’язання розпорядників оприлюднювати публічну інформацію;
- сплати витрат за надання публічної інформації;
- юрисдикції та підсудності спорів про розгляд інформаційних запитів.
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