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Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – дивіться прямий ефір на Право ТВ

17:35, 30 квітня 2024
30 квітня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції Право ТВ з теми «Розлучення під час війни. Що слід знати про превентивні шлюбні заходи? Як вигідно поділити майно та оформити аліменти? Яких помилок слід уникати?»
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – дивіться прямий ефір на Право ТВ
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Україна у топ-5 країн за кількістю розлучень. Нестандартний та комплексний підхід до поділу майна та отримання аліментів. «Шлюбна превентивність». Яким чином це працює при укладанні шлюбних відносин? Яких помилок не варто допускати при укладенні шлюбу? Які запобіжники варто врахувати як жінкам, так і чоловікам? Превентивні заходи для успішного виграшу справи. Судова практика в даних спорах. Коли точно слід звертатися до суду, а коли варто укладати мирову угоду? Шлюбний контракт. Наскільки це досконалий спосіб убезпечити ризики розірвання стосунків? У чому різниця розподілу майна у випадку фактичного шлюбу та офіційного? Наскільки морально-психологічний аспект є вирішальним? Яка роль повнолітніх та неповнолітніх дітей при розподілі рухомого та нерухомого майна?

Спільне та особисте майно: що слід розуміти при поділі? Як і проблемні виникають при розподілі кредитів, статутного капіталу компанії, доходів від ФОП? Сплата аліментів при розлученні. Санкції за несплату. Що варто знати про вигідні умови їх оформлення?

Сьогодні ви отримаєте глибинні роз’яснення і рекомендації щодо цих тематик. Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки.

30 квітня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розлучення під час війни. Що слід знати про превентивні шлюбні заходи? Як вигідно поділити майно та оформити аліменти? Яких помилок слід уникати?»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокаткою Уляною Хром’як такі тематики:

  1. Превентивність під час укладання шлюбу. Яких заходів слід вжити, аби в разі його розірвання мати «подушку безпеки»? Коли неможливе розірвання шлюбних відносин?
  2. Мирова угода або суд. Як вибрати вірний варіант? На що слід звертати увагу?
  3. Особисте і спільне майно. Доведення факту придбання спільних об’єктів нерухомості та іншого майна.
  4. Кредити до шлюбу. Як діляться борги? Що на це впливає?
  5. Поділ бізнесу. Чи є предметом поділу кошти, отримані від ФОП та частки у статутному капіталі компанії?
  6. Оформлення аліментів та штрафні санкції за їх несплату. Як призначаються аліменти дитині? Аліменти як відсоток з доходу або тверда грошова сума: що вигідніше?

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Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

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30 квітня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції Право ТВ з теми «Розлучення під час війни. Що слід знати про превентивні шлюбні заходи? Як вигідно поділити майно та оформити аліменти? Яких помилок слід уникати?»

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