Практика судов
  1. Публикации
  2. / Правовая позиция адвоката

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – смотрите прямой эфир на Право ТВ

17:35, 30 апреля 2024
30 апреля в 19:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции Право ТВ по теме «Развод во время войны. Что следует знать о превентивных брачных мерах? Как выгодно разделить имущество и оформить алименты? Каких ошибок следует избегать?»
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – смотрите прямой эфир на Право ТВ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Україна у топ-5 країн за кількістю розлучень. Нестандартний та комплексний підхід до поділу майна та отримання аліментів. «Шлюбна превентивність». Яким чином це працює при укладанні шлюбних відносин? Яких помилок не варто допускати при укладенні шлюбу? Які запобіжники варто врахувати як жінкам, так і чоловікам? Превентивні заходи для успішного виграшу справи. Судова практика в даних спорах. Коли точно слід звертатися до суду, а коли варто укладати мирову угоду? Шлюбний контракт. Наскільки це досконалий спосіб убезпечити ризики розірвання стосунків? У чому різниця розподілу майна у випадку фактичного шлюбу та офіційного? Наскільки морально-психологічний аспект є вирішальним? Яка роль повнолітніх та неповнолітніх дітей при розподілі рухомого та нерухомого майна?

Спільне та особисте майно: що слід розуміти при поділі? Як і проблемні виникають при розподілі кредитів, статутного капіталу компанії, доходів від ФОП? Сплата аліментів при розлученні. Санкції за несплату. Що варто знати про вигідні умови їх оформлення?

Сьогодні ви отримаєте глибинні роз’яснення і рекомендації щодо цих тематик. Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки.

30 квітня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розлучення під час війни. Що слід знати про превентивні шлюбні заходи? Як вигідно поділити майно та оформити аліменти? Яких помилок слід уникати?»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокаткою Уляною Хром’як такі тематики:

  1. Превентивність під час укладання шлюбу. Яких заходів слід вжити, аби в разі його розірвання мати «подушку безпеки»? Коли неможливе розірвання шлюбних відносин?
  2. Мирова угода або суд. Як вибрати вірний варіант? На що слід звертати увагу?
  3. Особисте і спільне майно. Доведення факту придбання спільних об’єктів нерухомості та іншого майна.
  4. Кредити до шлюбу. Як діляться борги? Що на це впливає?
  5. Поділ бізнесу. Чи є предметом поділу кошти, отримані від ФОП та частки у статутному капіталі компанії?
  6. Оформлення аліментів та штрафні санкції за їх несплату. Як призначаються аліменти дитині? Аліменти як відсоток з доходу або тверда грошова сума: що вигідніше?

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Не менее 7100 грн: Кабмин повысил минимальные размеры должностных окладов в органах местного самоуправления

С этой целью внесены изменения в постановление Правительства об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов.

Кабмин передал Госспецсвязи 15,5 млрд грн для закупки специальной техники и оборудования

Кабмин решил направить остаток средств на сумму почти 15,5 млрд грн, образовавшийся на начало года, в Госспецсвязь.

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – смотрите прямой эфир на Право ТВ

30 апреля в 19:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции Право ТВ по теме «Развод во время войны. Что следует знать о превентивных брачных мерах? Как выгодно разделить имущество и оформить алименты? Каких ошибок следует избегать?»

Протокол составлять не будут – Верховная Рада собирается уточнить процедуру привлечения к ответственности за нарушение военного учета

ТЦК не будет составлять протоколы за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации по статьям 210 и 210-1 КУоАП в случае неявки надлежаще уведомленного лица – Верховная Рада рассмотрит изменения.

Сам лишь факт отказа от получения повестки не создает состава правонарушения, в частности в части явки в ТЦК – решение апелляционного админсуда

Коллегия судей пришла к выводу, что отказ от получения повестки не создает состава административного правонарушения по ч. 2 статьи 210-1 КУоАП, а потому привлечение истца к административной ответственности по указанной норме неправомерно.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду