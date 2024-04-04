Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних – прямий ефір на Право ТВ

4 квітня о 19:30 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Зміни до військового обліку: нові правила ведення електронного реєстру військовозобов’язаних. Переогляд обмежено придатних. Які наслідки прийняття цих новацій та в чому полягають ризики порушення прав громадян?».

Що змінить закон про цифровізацію військового обліку та нові правила ідентифікації громадян за допомогою електронного реєстру військовозобов'язаних? Чи законно збирати «чутливі» персональні дані про стан здоров'я, родину та інше, здійснювати їх транскордонну передачу та зберігати на серверах за кордоном? Наскільки може розв’язати руки ТЦК те, що вони матимуть доступ до розширеної бази даних від різних держорганів: РАЦС, ДМС, ДПС, МОН, МОЗ, Пенсійного фонду? Наскільки це відповідає національному та міжнародному законодавству? Чи враховується практика Конституційного Суду, Європейського суду з прав людини? Чи забезпечується належним чином у Законі захист персональних даних щодо використання їх третіми особами?

Медичний переогляд обмежено придатних на ВЛК. Яким буде мобілізаційний ефект? Чи не призведе це до великої кількості випадків порушення прав громадян? Чи означає це, що більшість з цих громадян стануть «придатними» до військової служби?

Програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час.

4 квітня о 19:30 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Зміни до військового обліку: нові правила ведення електронного реєстру військовозобов’язаних. Переогляд обмежено придатних. Які наслідки прийняття цих новацій та в чому полягають ризики порушення прав громадян?»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатом Денисом Пузіним такі тематики:

Електронний реєстр військовозобов'язаних. Як працюватиме? До яких змін призведе? Які можливі ризики появи такої розширеної бази даних? Виконання національного та міжнародного законодавства. Чи забезпечене його дотримання в Законі про електронний реєстр військовозобов'язаних? Витік персональних даних та порушення конфіденційності. Наскільки високий рівень захищеності чутливої інформації про громадян в новому законодавстві? Чи передбачена відповідальність за певні порушення щодо зберігання, використання, розповсюдження таких даних? Повторний медичний огляд обмежено придатних. Плюси та мінуси такої новації. Кого точно визнають придатним?

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