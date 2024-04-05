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Не працювали жодного дня, проте вилікували близько 6 тисяч пацієнтів: на Рівненщині викрили аферу на пів мільйона гривень

07:36, 5 квітня 2024
Судитимуть трьох членів організованої злочинної групи за махінації з документами та оплатою за вигадану роботу.
Не працювали жодного дня, проте вилікували близько 6 тисяч пацієнтів: на Рівненщині викрили аферу на пів мільйона гривень
Джерело фото: Поліція Рівненської області
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Судитимуть трьох осіб за організацію масштабної афери в медичній галузі Рівненської області, яка завдала бюджету міста збитків понад пів мільйона гривень. Будучи працевлаштовані у закладі, двоє лікарів жодного дня там не працювали. Проте, відповідно до поданих ними документів, за майже два із половиною роки «пролікували»  близько шести тисяч пацієнтів. Про це повідомила поліція Рівненської області.

Поліція встановила, що головний організатор цієї схеми - директор комунального закладу охорони здоров'я, спільно з двома співучасниками він підробляв документи та нараховував оплату за вигадану роботу. Незаконна діяльність тривала майже два з половиною роки, під час яких вони "лікували" тисячі пацієнтів за допомогою фіктивних записів.

Ця афера призвела до великих фінансових втрат для місцевого бюджету у сумі майже 540 тисяч гривень. Учасникам групи пред'явлено звинувачення у розтраті коштів у великих розмірах, підробленні офіційних документів та їх використанні. Спроби "легалізації" незаконно одержаних коштів призвели до розкриття схеми, і тепер справа направлена на розгляд до суду за відповідними статтями Кримінального кодексу України.

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