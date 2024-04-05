Не работали ни одного дня, однако вылечили около 6 тысяч пациентов: на Ривненщине разоблачили аферу на полмиллиона гривен

Будут судить трех членов организованной преступной группы за махинации с документами и оплатой за вымышленную работу.

Источник фото: Полиция Ровенской области

Будут судить трех человек за организацию масштабной аферы в медицинской отрасли Ровенской области, которая нанесла бюджету города ущерб более полумиллиона гривен. Будучи трудоустроены в заведении, двое врачей ни одного дня там не работали. Однако, согласно представленных ими документов, за почти два с половиной года "пролечили" около шести тысяч пациентов. Об этом сообщила полиция Ривненской области.

Полиция установила, что главный организатор этой схемы - директор коммунального учреждения здравоохранения, совместно с двумя соучастниками он подделывал документы и начислял оплату за вымышленную работу. Незаконная деятельность продолжалась почти два с половиной года, во время которых они "лечили" тысячи пациентов с помощью фиктивных записей.

Эта афера привела к большим финансовым потерям для местного бюджета в сумме почти 540 тысяч гривен. Участникам группы предъявлено обвинение в растрате средств в крупных размерах, подделке официальных документов и их использовании. Попытки "легализации" незаконно полученных средств привели к раскрытию схемы, и теперь дело направлено на рассмотрение в суд по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

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