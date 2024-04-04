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За экс-советника Офиса Президента Артема Шила внесли залог 30 млн грн

18:07, 4 апреля 2024
При Артема Шило внесли залог в размере 30 миллионов гривен по делу о завладении 94,8 миллиона гривен «Укрзализныци».
За экс-советника Офиса Президента Артема Шила внесли залог 30 млн грн
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За бывшего советникв Офиса Президента Украины Артема Шило внесли 30 миллионов гривен залога. Об этом сообщает "Суспильне".

Он один из подозреваемых по делу о завладении 94,8 млн гривен «Укрзализныци» при закупке трансформаторов.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили организованную группу на АО «Укрзализныця» во главе с бывшим советником Офиса Президента, завладевшей 94,7 млн грн на закупках трансформаторов по завышенным ценам во время военного положения.

После внесения залога он должен придерживаться ряда обязанностей, в том числе сдать загранпаспорта, носить электронный браслет.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили организованную группу на АО «Укрзализныця» во главе с бывшим советником Офиса Президента, завладевшей 94,7 млн грн на закупках трансформаторов по завышенным ценам во время военного положения.

4 апреля ВАКС избрал меру пресечения экс-советнику Офиса Президента Артему Шилу, который является подозреваемым по делу.

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